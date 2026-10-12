Нефть Brent превысила $106, WTI - почти $93: атаки на Саудовскую Аравию перевесили заявления Трампа

В понедельник мировые цены на нефть выросли до максимальных уровней почти за две недели. Усиление напряженности на Ближнем Востоке перевесило ожидания увеличения предложения после заявлений президента США Дональда Трампа о новых поставках российского дизеля и энергетическом перемирии между Россией и Украиной, сообщает Reuters.
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