🤩В Симферополе водителям дарят наклейки, посвященные Крымской весне Наклейки на авто раздают сотрудники ГИБДД на Куйбышевском кольце Симферополя.
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🤩В Симферополе водителям дарят наклейки, посвященные Крымской весне Наклейки на авто раздают сотрудники ГИБДД на Куйбышевском кольце Симферополя.