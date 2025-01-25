Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • михаил
    Все закончится политическим договорнячком, путин политический импотент, который по уши завяз в войне, с путинским пра...Кремль не принял ...
  • Татьяна Леухина (Журавлёва)
    Может пора поменять директора цирка на Цветном? Почему у нас не отменяют двойное гражданство? Давно пора всем руковод...Запашный обвинил ...
  • Наталия
    Поскольку власть благоволит к памяти отцов, бездарным деткам ничего не остается, кроме как монетизировать память свои...Запашный обвинил ...

Францию предал главный союзник — тяжелый люкс

Францию предал главный союзник — тяжелый люкс

  Какая страна — таков у нее уровень организации праздника планетарного спорта. Нагло — у всех на виду — украденное право на проведение Олимпийских игр, скандал с церемонией открытия, когда ценностям не только христианства, но и жизни обычной сделали вивисекцию без наркоза, зараженная страшно подумать чем и грязная до невозможности столичная речка-вонючка (это о Сене, если что), неработающие в жару кондиционеры, отсутствие достаточного количества душевых комнат для спортсменов (гигиену соблюдали строго в порядке общей очереди) дополнились новым позором.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх