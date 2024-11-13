Правительство не поддержало проект об отмене штрафов за нарушение тонировки

Правительство России не поддержало законопроект об отмене административной ответственности за управление автомобилем со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колёсных транспортных средств.
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