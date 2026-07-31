Работы по благоустройству нового сквера на Литейной выполнены на 70 процентов

Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, глава городской администрации, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Илья Беспалов и депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва Надежда Школкина проинспектировали ход работ благоустройства сквера на улице Литейной.
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