Астрологический прогноз на январь 2024 года: советы от Михаила Левина Елена ГалицкаяПо мнению известного астролога Михаила Левина, январь 2024 года обещает быть интересным и интенсивным месяцем, который стоит встретить с особым вниманием, передают журналисты ftimes.