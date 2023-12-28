Астрологический прогноз на январь 2024 года: советы от Михаила Левина Елена ГалицкаяПо мнению известного астролога Михаила Левина, январь 2024 года обещает быть интересным и интенсивным месяцем, который стоит встретить с особым вниманием, передают журналисты ftimes.
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