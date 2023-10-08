В США разоблачили мужчину, который выдавал себя за потомка Ротшильдов

Раввин Арье Додельсон, родившийся и выросший в ультраортодоксальной еврейской общине в американском штате Нью-Джерси, пять лет дурачил высшее общество Нью-Йорка, представляясь прямым потомком семьи Ротшильдов, пишет американский журнал Vanity Fair.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии