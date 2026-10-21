Килиан Мбаппе совершил 15-е результативное действие в сезоне. Нападающий « Реала » ассистировал Арде Гюлеру в матче с « РБ Лейпциг » в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).
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