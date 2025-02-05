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Казанский налет в Питере: как «Ак Барс» во главе с Галимовым уничтожил СКА, забив 8 шайб

Казанский налет в Питере: как «Ак Барс» во главе с Галимовым уничтожил СКА, забив 8 шайб

Казанцы при переполненном стадионе в Санкт-Петербурге разгромили «армейцев» со счетом 8:3. Об очередных голевых подвигах Артема Галимова, эмоциях Романа Ротенберга и причинах отсутствия на льду одного из лидеров «барсов» Ника Петана - в материале «ТИ-Спорта».

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