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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент УЕФА о том, почему Беларусь не отстранена: «Политики не будут нам указывать. Спросил бы у них: помогают ли России те, кто покупают газ?»

– Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в конце 2022-го писала в УЕФА с требованием отстранить не только Россию, но и Беларусь.

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