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Выборный поддерживает законопроект о штрафах за неисполнение решений губернаторов

Выборный поддерживает законопроект о штрафах за неисполнение решений губернаторов

Зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») поддерживает правительственный законопроект, которым предлагается ввести штрафы за неисполнение решений губернаторов.

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