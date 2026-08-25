Выборный поддерживает законопроект о штрафах за неисполнение решений губернаторов

Зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») поддерживает правительственный законопроект, которым предлагается ввести штрафы за неисполнение решений губернаторов.
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