Новый сквер появится в 2022 году на улице Октябрьской

Жители Уссурийска выбрали территорию, где в следующем году появится новый сквер. Победу в голосовании за объекты благоустройства по проекту "Жилье и городская среда" одержал пустырь в районе дома №189 по улице Октябрьской, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.