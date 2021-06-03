Новый сквер появится в 2022 году на улице Октябрьской

Жители Уссурийска выбрали территорию, где в следующем году появится новый сквер. Победу в голосовании за объекты благоустройства по проекту "Жилье и городская среда" одержал пустырь в районе дома №189 по улице Октябрьской, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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