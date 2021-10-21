ФРС, Местер: не ждите скорого повышения ставок

Как заявила президент ФРБ Кливленда Л.Как заявила президент ФРБ Кливленда Л. Местер в интервью для CNBC: Федрезерву следует в скором времени начать сворачивание программы покупок активов, однако в ближайшей перспективе ФРС не будет повышать процентные ставки Тема повышения ставок не стоит на ближайшей повестке дня Значительная часть инфляционного давления связана с COVID-19, будь то проблемы с аспектом спроса или предложения По мере сворачивания покупок активов у ЦБ будет время оценить ситуацию с инфляцией и занятостью Пересмотрела на повышение свой инфляционный прогноз на этот год Ожидает, что перебои с поставками затянутся дольше, чем изначально предполагалось В следующем году показатели инфляции снизятся Если этого не произойдет, ЦБ придется пересмотреть свою оценку ситуации Согласно базовому сценарию, инфляция снизится, но существуют повышательные риски для этого прогноза Средне- и долгосрочные инфляционные ожидания пока соответствуют целевым уровням Мы достигли условий, необходимых для сворачивания Очень довольна текущим курсом монетарной политики ФРС В 3-м квартале ВВП США будет слабее, чем в 1-м, однако в целом по итогам года ожидается рост показателя на 5-6% .