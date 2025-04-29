Евгений Мураев: Как научить детей говорить по-украински: советы от Богдана Бенюка — только для самых смелых!

Как агрессивная украинизация влияет на восприятие языка в обществе? Может ли страх и насилие действительно привить гордость за украинский язык? Почему идеи некоторых деятелей вызывают такую острую критику среди населения? Фрагмент интервью с артистом Богданом Бенюком, в котором он советовал ведущей бить розгами или бутылкой по голове её племянников за то, что они не говорят по-украински, вызвал широкий резонанс даже после длительного периода агрессивной украинизации.