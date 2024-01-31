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Тело человека скажет всё

Тело человека скажет всё

В последнее время со своими недугами стало модным ходить к кинезиологам. Кто они и что лечат? Наш гость: Олег Гитбиндер, семейный врач, натуропат, кинезиологКинезиолог не лечит болезни, а помогает человеку понять причины его страданий Кинезиология — с греческого «наука о движении».

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