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Царьград

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Тарас Дидич погиб при детонации на складе под Киевом 28 августа

Тарас Дидич погиб при детонации на складе под Киевом 28 августа

Председатель Дмитровской общины Тарас Дидич погиб 28 августа при детонации на складе боеприпасов вблизи Житомирской трассы в Киевской области.

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