Магнитогорск и Челябинск признаны самыми грязными городами России

Магнитогорск и Челябинск названы самыми грязными городами России. Рейтинг экологического благополучия по заказу «Российской газеты» составили специалисты Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд».
Магнитогорск и Челябинск названы самыми грязными городами России. Рейтинг экологического благополучия по заказу «Российской газеты» составили специалисты Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд».
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