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Царьград

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Мария Шукина открыла мемориальную доску Игорю Кваше в Москве

Мария Шукина открыла мемориальную доску Игорю Кваше в Москве

В Глинищевском переулке Москвы установлена мемориальная доска в честь Игоря Кваши. На церемонию пришла актриса и телеведущая Мария Шукина, которая много лет поддерживала с ним профессиональные отношения.

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