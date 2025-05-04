51-летний водитель разбился насмерть об дерево под Карачевом

Отечественный автомобиль оказался полностью уничтожен, спасти автомобилиста не удалось.3 мая в 19:30 в Карачевском районе произошло смертельное ДТП, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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