36 интересных фактов о диснеевском мультфильме "Аладдин"

Мультфильм про парня, который нашел лампу с Джинном и сумел завоевать сердце принцессы, победив злобного визиря Джафара, оставил просто великолепные впечатления, во многом благодаря сюжету, ярким и интересным персонажам, экшену и т.
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