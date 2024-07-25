5 реальных существ, некогда обитавших на нашей планете

Карликовый дракон-ноголёт из Кыргызстана, копытные киты и живой бабулин ковёр.1. Шаровиптерикс — мини‑дракон с ногами‑крыльями Зоологи из Университета Южной Калифорнии в Лос‑Анджелесе хвалили «Игру престолов» за реалистичное изображение крыльев драконов.
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