5 реальных существ, некогда обитавших на нашей планете

Карликовый дракон-ноголёт из Кыргызстана, копытные киты и живой бабулин ковёр.1. Шаровиптерикс — мини‑дракон с ногами‑крыльями Зоологи из Университета Южной Калифорнии в Лос‑Анджелесе хвалили «Игру престолов» за реалистичное изображение крыльев драконов.