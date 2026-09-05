Мария Машкова призналась, что перенесла рак щитовидной железы

Актриса Мария Машкова призналась, что несколько лет назад перенесла онкологическое заболевание. Об этом она рассказала своим подписчикам, объяснив происхождение шрама на шее.
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