Вашингтон призвали задуматься о рисках «химического терроризма» Киева на СВО

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Посольство России в Вашингтоне считает, что США следует прекратить потакать провокациям Киева, а также подумать о рисках, которые несет украинский «химический терроризм».
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