ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Решение остановило цикл снижения ставки, который начался в июне 2025 года и привел к снижению с 14,25% до 14% годовых в июле 2026 года.
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