Губернатор Томенко пообещал увеличить выплаты работникам скорой помощи в 2025 году

Самую большую надбавку получат врачи, которые работают в маленьких городах и на селе Выплаты для сотрудников скорой медицинской помощи увеличат в Алтайском крае с 2025 года, об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале.