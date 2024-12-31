Что ждать от Зеленой Змеи: Новое покушение на Трампа и раздел Сирии

2581 прочтение Вчера Оглавление Угроза ликвидации Трампа сохранится Китай может ввести ответные санкции «Накат-отход» по Украине Ушедший 2024 год оставил в наследство наступившему году множество разнообразных проблем.
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