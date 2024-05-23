Не могу перестать готовить эти хрустящие пирожки! Так мало теста и так много начинки

Начните утро выходного дня с приготовления вкуснейших пирожков по этому простому рецепту. Потратив минимум времени и сил, каждая хозяйка сможет порадовать родных и близких хрустящими пирожками, в которых очень мало теста, но очень много начинки! Ягоды для начинки можно использовать любые, но вкуснее всего получается с вишней.