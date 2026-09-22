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Царьград

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В Новосибирске открылась выставка 120 театральных плакатов из ведущих музеев РФ

В Новосибирске открылась выставка 120 театральных плакатов из ведущих музеев РФ

В Новосибирске экспозиция объединила более 120 цифровых копий театральных афиш из ведущих музеев России, а её ключевым образом стала работа Владимира Авдеева к спектаклю «Игроки» театра «Старый дом».

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