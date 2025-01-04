Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине оценили ультиматум Зеленского Европе

На Украине оценили ультиматум Зеленского Европе

Ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу предоставления средств противовоздушной обороны (ПВО) и возвращения беженцев демонстрирует отрыв Киева от реальности.

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Комментарии
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людмила михайлик
Хватит снаряжать Украину, Россия будет это помнить всю историю,а зеленскоиу казнь
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17 час.
BV
Boris Voronin
Зеля опять обкурился!!!...
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15 час.
Житель Империи
Баба его сидела рядом, поддакивала, видать вместе курят…
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14 час.

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