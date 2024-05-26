История и археология: Откуда взялись друиды, которых боялись даже римляне и ещё 9 увлекательных фактов о древних жрецах

Друиды были жрецами древних кельтов, в древние времена населявших Британские острова и Галлию. Образ друидов, дошедший до нас на протяжении веков, представляет собой загадочные фигуры в белых одеждах, совершающие странные кровавые ритуалы и произносящие магические заклинания.