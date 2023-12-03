Театр абсурда
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Театр абсурда

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Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

Блокаду Калининграда Литве прощать нельзя. И Финляндию за Ленинград зря простили Михаил Зубов Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Сергей Михеев Литва усиливает блокаду Калининградской области.

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