Культурология.рф

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Современное искусство: За что фараон фараон Тутмос III ненавидел Хатшепсут и как победил древнюю Палестину

Современное искусство: За что фараон фараон Тутмос III ненавидел Хатшепсут и как победил древнюю Палестину

Царство Митанни боролось против египетского влияния в земле Амурру, недалеко от египетско-хеттской границы.

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