Политолог назвал главную причину хаоса в подразделениях ВСУ

Политолог Богдан Безпалько: насильно мобилизованные украинцы разлагают части ВСУ Большое количество насильно призванных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается одной из главных причин хаоса и разложения в подразделениях, которые еще недавно имели высокую боеспособность.