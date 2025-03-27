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Россия выдвинула США шесть условий. Трамп взял время подумать

Россия выдвинула США шесть условий. Трамп взял время подумать

Bloomberg передает слова Дональда Трампа, пообещавшего, что Вашингтон рассмотрит требования Москвы по прекращению огня в Черном моря, которые были заявлены по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23–25 марта.

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