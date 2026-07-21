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Калуга-поиск

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20 июля в Калужской области сбили 3 беспилотника

20 июля в Калужской области сбили 3 беспилотника

Днём 20 июля Калужскую область вновь атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, вчера днём силы ПВО уничтожили 3 БПЛА над территориями Жуковского и Тарусского муниципальных округов.

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