Ставка на дефицит людей для ВСУ опрометчива. Надо уничтожать верхушку Киевского режима

Ксения Фотина

Почему до сих бывший президент Украины, а по сути свихнувшийся на коксе фашигетман, по воле натовцев, точнее, приказу США до сих пор числится в рукопожатных запада, как какой-то глава какого-то государства ? Боль, гнев и даже уже вполне законное недоумение испытываешь, когда слышишь, что убийцы НАШИХ граждан, мирных жителей, наших городов становятся невосполнимыми, невинными жертвами !!! И...возникает опасное НЕДОУМЕНИЕ подобным каким-то что ли христианским долготерпением ? И, как правильно, отмечено мы до сих пор разбираемся " в натовских почерках". Может быть есть расчет, что со всей киевской бандой и её главарём разберётся по всем правилам военного времени сам укр. народ и кто-то из наследников тех, кто по праву гордился тем, что Киев носил звание города героя за победу над фашизмом в ВОВ и возглавит праведный суд над явными государственными преступниками ?! Или имеет место быть так называемая ПОЗИЦИЯ незабвенного в веках ПИЛАТА?! Прости меня, Господи, но что-то уже просто клинит и не находится нужного объяснения, когда слышишь уже не просто ропот.