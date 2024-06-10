По Сети гуляют эти фотографии, которые интерпретируют так, что в ВСУ остались только старики. Но вдумайтесь: если так стары и немощны все ВСУшники, то почему наши бойцы их не сломят окончательно? Как они такими кадрами ещё пытаются контратаковать? Даже если наших бойцов меньше количественно, то каждый молодой боец должен таких доходяг пачками побеждать.
Ставка на дефицит людей для ВСУ опрометчива. Надо уничтожать верхушку Киевского режима
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Первый президент в мире наркоман. И не стесняется даже. Ничего , его хозяин, сам с ним разберётся. Хотелось чтобы наши с ним разобрались.
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18 час.
VG
Vasily Golov
Проигрыш всегда объясняли дефицитом вооружения,боеприпасов и людских ресурсов.Главное провезти точный расчет ресурсов разных.Решить проблему с подвозом ресурсами в нужное время и место.Нам вправили мозги западные эксперты,что ВСУ падет под натиском российской армии Мах за месяц.Мы поверили и не проверили.Разведка не доложила о возможном участии 50 государств в обеспечении Украины вооружением и финансами.Не рассчитали.
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15 час.
Ксения Фотина
Почему до сих бывший президент Украины, а по сути свихнувшийся на коксе фашигетман, по воле натовцев, точнее, приказу США до сих пор числится в рукопожатных запада, как какой-то глава какого-то государства ? Боль, гнев и даже уже вполне законное недоумение испытываешь, когда слышишь, что убийцы НАШИХ граждан, мирных жителей, наших городов становятся невосполнимыми, невинными жертвами !!! И...возникает опасное НЕДОУМЕНИЕ подобным каким-то что ли христианским долготерпением ? И, как правильно, отмечено мы до сих пор разбираемся " в натовских почерках". Может быть есть расчет, что со всей киевской бандой и её главарём разберётся по всем правилам военного времени сам укр. народ и кто-то из наследников тех, кто по праву гордился тем, что Киев носил звание города героя за победу над фашизмом в ВОВ и возглавит праведный суд над явными государственными преступниками ?! Или имеет место быть так называемая ПОЗИЦИЯ незабвенного в веках ПИЛАТА?! Прости меня, Господи, но что-то уже просто клинит и не находится нужного объяснения, когда слышишь уже не просто ропот.
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12 час.
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