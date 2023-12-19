Отремонтировали ФОК в пензенском лицее современных технологий управления №2

План по обновлению физкультурно-оздоровительного комплекса «Центральный», который необходимо было отремонтировать несколько лет назад, был успешно завершен, и уже на следующей неделе учащиеся лицея смогут заниматься в здании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии