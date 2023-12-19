temapenza
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

temapenza

34 подписчика

Свежие комментарии

Отремонтировали ФОК в пензенском лицее современных технологий управления №2

План по обновлению физкультурно-оздоровительного комплекса «Центральный», который необходимо было отремонтировать несколько лет назад, был успешно завершен, и уже на следующей неделе учащиеся лицея смогут заниматься в здании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх