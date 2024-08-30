Харитонов: Папин и Джонсон – фавориты в своих боях "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Российские боксеры Алексей Папин и Кевин Джонсон одержат победу над своими соперниками в поединках турнира суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ", заявил боец MMA Сергей Харитонов, делясь своим прогнозом.
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