Месси исключил работу тренером после завершения карьеры

Лионель Месси заявил, что не намерен работать тренером после ухода из футбола. Легендарный футболист, один из лучших игроков в истории, многократный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который ныне защищает цвета «Интер Майами», сообщил, что не будет работать тренером после завершения активной карьеры игрока.