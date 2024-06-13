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Месси исключил работу тренером после завершения карьеры

Месси исключил работу тренером после завершения карьеры

Лионель Месси заявил, что не намерен работать тренером после ухода из футбола. Легендарный футболист, один из лучших игроков в истории, многократный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который ныне защищает цвета «Интер Майами», сообщил, что не будет работать тренером после завершения активной карьеры игрока.

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