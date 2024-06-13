Месси исключил работу тренером после завершения карьеры

Лионель Месси заявил, что не намерен работать тренером после ухода из футбола. Легендарный футболист, один из лучших игроков в истории, многократный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который ныне защищает цвета «Интер Майами», сообщил, что не будет работать тренером после завершения активной карьеры игрока.
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