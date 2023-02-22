Пресс-секретарь Песков: Путин, в отличие от Запада, сделал все для реализации «Минска-2»

Западные политики признали, что не собирались обеспечивать выполнение Минских соглашений. Президент России Владимир Путин, в отличие от них, сделал многое для реализации договоренностей, сказал в интервью ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Западные политики признали, что не собирались обеспечивать выполнение Минских соглашений. Президент России Владимир Путин, в отличие от них, сделал многое для реализации договоренностей, сказал в интервью ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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