Лидер хуситов Сария заявил об успешном ударе по американскому авианосцу

Официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что члены движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли успешный удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море.
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