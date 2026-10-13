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За рулем

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Что пожилому автомобилисту нельзя говорить врачу, чтобы не лишиться прав?

Что пожилому автомобилисту нельзя говорить врачу, чтобы не лишиться прав?

Паника в автомобильных чатах и соцсетях вокруг якобы готовящегося массового лишения прав пенсионеров заставила юристов разбирать действующие нормы буквально по пунктам.

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