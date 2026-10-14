В Казани завершилась международная научная конференция «Г.Р. Державин и диалектика культур», которая прошла 13–14 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.
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