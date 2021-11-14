Операция по захвату Москвы немецко-фашистскими захватчиками «Тайфун» закончилась провалом из-за трудностей с материально-техническим обеспечением Вермахта, заявила газета Die Welt.
Немецкое издание Die Welt оправдало поражение Вермахта в битве за Москву
Комментарии
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Вениамин Мельников
Разгром немцев состоялся не осень ,а зимой. Холодно и голодно было и нашим солдатам, также как и фашистам.А немцы проиграли войну начав её. СССР это не Франция.
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16 час.
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