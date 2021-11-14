Немецкое издание Die Welt оправдало поражение Вермахта в битве за Москву

Разгром немцев состоялся не осень ,а зимой. Холодно и голодно было и нашим солдатам, также как и фашистам.А немцы проиграли войну начав её. СССР это не Франция.

Валерий Федосеев

Жалуются Гансы, что вся природа и климат России были против интервенции. Если бы не это, то они бы набивали пузо жареными поросятами и икрой, запивая коньяком в тёплом кремле.