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Немецкое издание Die Welt оправдало поражение Вермахта в битве за Москву

Немецкое издание Die Welt оправдало поражение Вермахта в битве за Москву

Операция по захвату Москвы немецко-фашистскими захватчиками «Тайфун» закончилась провалом из-за трудностей с материально-техническим обеспечением Вермахта, заявила газета Die Welt.

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Комментарии
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Вениамин Мельников
Разгром немцев состоялся не осень ,а зимой. Холодно и голодно было и нашим солдатам, также как и фашистам.А  немцы проиграли  войну начав её. СССР это не Франция.
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16 час.
Валерий Федосеев
Жалуются Гансы, что вся природа и климат России были против интервенции. Если бы не это, то они бы набивали пузо жареными поросятами и икрой, запивая коньяком  в тёплом кремле.
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16 час.

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