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Эксперт Воробьев: в бункерах ВСУ в Часовом Яре могла быть ценная информация

Эксперт Воробьев: в бункерах ВСУ в Часовом Яре могла быть ценная информация

Бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который российские военнослужащие, предположительно, уничтожили в районе Часового Яра в Донецкой народной республике, мог быть использован для обработки важной информации.

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