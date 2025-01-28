Эксперт Воробьев: в бункерах ВСУ в Часовом Яре могла быть ценная информация

Бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который российские военнослужащие, предположительно, уничтожили в районе Часового Яра в Донецкой народной республике, мог быть использован для обработки важной информации.
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