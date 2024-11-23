Трамп рассматривает на должность спецпредставителя по Украине Гренелла

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, бывшего директора национальной разведки, на пост специального представителя по урегулированию конфликта на Украине.
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