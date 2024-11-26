Народный театр «Лъэпэмаф» стал дипломантом регионального фестиваля

Народный театр «Лъэпэмаф» стал дипломантом регионального фестиваляВ сельском Доме культуры хутора Северо-Восточные Сады Майкопского района прошел региональный фестиваль-конкурс «Возвращение к истокам – путь к возрождению».
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