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Народный театр «Лъэпэмаф» стал дипломантом регионального фестиваля

Народный театр «Лъэпэмаф» стал дипломантом регионального фестиваля

Народный театр «Лъэпэмаф» стал дипломантом регионального фестиваляВ сельском Доме культуры хутора Северо-Восточные Сады Майкопского района прошел региональный фестиваль-конкурс «Возвращение к истокам – путь к возрождению».

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