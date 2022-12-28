В Ростовской области сгорело здание на территории мотострелковой дивизии. Поджог или халатность

ЧП случилось в поселке Персиановский в расположении знаменитой 150-й гвардейской дивизии.Огненное происшествие произошло в районе дома № 3 на улице Кадамовской в посёлке Персиановском, где дислоцируется 150-я гвардейская мотострелковая дивизия.