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В Ростовской области сгорело здание на территории мотострелковой дивизии. Поджог или халатность

В Ростовской области сгорело здание на территории мотострелковой дивизии. Поджог или халатность

ЧП случилось в поселке Персиановский в расположении знаменитой 150-й гвардейской дивизии.Огненное происшествие произошло в районе дома № 3 на улице Кадамовской в посёлке Персиановском, где дислоцируется 150-я гвардейская мотострелковая дивизия.

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