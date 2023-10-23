Беспилотная школа: Управлять дроном-камикадзе — восторг и ужас

Как в фильмах Гая Ричи: российские беспилотники поражают противника мгновенно, ломая все его планы Вера Жердева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Спецоперация на Украине выявила две важнейшие БПЛА-проблемы.
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