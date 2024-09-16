Голосование по принятию повышенных пошлин на импорт китайских электромобил...

Голосование по принятию повышенных пошлин на импорт китайских электромобилей в ЕС намечено на 25 сентябряПринятые в начале июля ставки дополнительных пошлин на импорт китайских электромобилей в страны Евросоюза были временными, и после их введения проводилось обсуждение между странами-участницами блока, которое приводило к их снижению в чисто символических величинах.